Rozbiorą most w Świętoszowie, będzie kładka dla pieszych?

fot. Stefańczyk Studio

Most zamknięty od kilku miesięcy. Wkrótce rozpocznie się jego rozbiórka. Jest jednak szansa na to, że powstanie tu alternatywna kładka dla pieszych.

Most w Świętoszowie (gmina Osiecznica) zamknięto dla samochodów na początku roku. Teraz korzystają z niego – mimo zakazu – głównie piesi, choć zdarza się też, że wjeżdżają tam auta. Rozbiórka obiektu to problem przede wszystkim dla niezmotoryzowanych, którzy będą musieli się jakoś dostać do pracy.

Jest jednak szansa na to, że wykonawca zadania wybuduje kładkę dla pieszych. (Przedstawiciel firmy zapewnia, że chce ona, aby inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców). O tym jednak, czy wspomniana kładka powstanie, zdecyduje inwestor, czyli Powiat Bolesławiecki. Do tematu wrócimy.